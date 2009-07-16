Иранская оппозиция объявила бойкот Nokia

Часть иранских потребителей объявила бойкот компании Nokia за сотрудничество с нынешним режимом. Об этом пишет The Guardian. В частности, компанию упрекают за то, что она предоставляла систему мониторинга сотовой связи, что позволило властям отслеживать деятельность протестующих против режима. Из-за бойкота объем продаж аппаратов Nokia в Иране упал вдвое.

Ранее Nokia были самыми популярными телефонными аппаратами в Иране. Во многом это было вызвано тем, что компания создавала в стране инфраструктуру сотовой связи. Сейчас же в некоторых магазинах телефоны Nokia убираются с прилавков.

В свою защиту представители компании утверждают, что практика передачи подобной информации государству присутствует и в других странах и является абсолютно законной.

Как отмечает издание, появились признаки того, что бойкот распространяется и на другие работающие в Иране корпорации. Национальное телевидение страны потеряло значительную часть выручки из-за того, что рекламодатели побоялись попасть в список бойкотируемых компаний.

Кроме того, национальная телекоммуникационная компания Ирана TCI подверглась бойкоту со стороны пользователей, которые прекратили отсылать SMS. В результате корпорация была вынуждена повышать цены на эту услугу вдвое. Протестующие посчитали это своей моральной победой.

Беспорядки в Иране начались после президентских выборов в июне, когда часть иранцев посчитала результаты голосования подтасованными.

Лента.ру