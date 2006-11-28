Памела Андерсон подала на развод

Актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) и рэппер Кид Рок (Kid Rock) в понедельник подали заявления о расторжении брака, сообщает AP.

В качестве причины развода пара указала "неразрешимые противоречия". Актриса на своем интернет-сайте подтвердила информацию о разводе, заявив, что дальнейшая жизнь в браке для нее, "к сожалению, невозможна". Кид Рок пока воздержался от каких-либо комментариев.

Решение расторгнуть брак пара приняла менее, чем через четыре месяца после свадьбы.

Церемония бракосочетания 39-летней Андерсон и 35-летнего Рока состоялась в конце июля 2006 года на французском курорте Сен-Тропе на борту яхты "Альтавида". Затем пара еще дважды повторяла свадьбу - в Беверли-Хилз и в Нэшвилле.

Актриса и музыкант начали встречаться в 1998 году. На протяжении восьми лет они несколько раз объявляли о разрыве, однако затем возобновляли отношения.

Лента.ру