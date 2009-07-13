Меджлис призывает власти Китая решить межэтнический конфликт

Президиум Меджлиса крымских татар призывает правительство Китайской Народной Республики и все стороны, вовлеченные в межэтническое противостояние в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, приступить к решению конфликта путем договоренностей на основе международных актов о праве народов на самоопределение.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Меджлиса, текстом которого располагает УНИАН.

«В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где в последнее время состоялись массовые протестные акции уйгурского населения в защиту своих прав, жестоко подавленные властями с применением оружия, объявлено чрезвычайное положение и введены дополнительные войска. Жертвами столкновений с войсками и спровоцированных провокаций, приведших к погромам по этническому признаку, стали тысячи мирных граждан», - отмечают в Меджлисе.

По его данным, поступает информация «о расширении репрессий против мусульманского населения Урумчи и других районов Синьцзян-Уйгурского автономного округа». «Властями принудительно закрыты мечети, производятся массовые аресты мирных жителей», - заявили авторы обращения.

Меджлис отмечает, что «во избежание широкомасштабной гуманитарной катастрофы Всемирный уйгурский конгресс обратился с призывом к Европейскому Союзу срочно направить наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, конгресс также призвал мировое сообщество осудить «бесчеловечные преступления китайского правительства».

«Нынешние события являются следствием длительной дискриминационной политики официального Пекина по отношению к коренному народу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, характеризующейся, прежде всего, в целенаправленной китаизации его территории путем искусственного изменения демографического и этнического состава населения автономии», - считают в Меджлисе.

По данным крымских татар, для ускорения ассимиляции уйгуров начальное образование их детям «предоставляется только на китайском языке, а в последние годы внедряемая властями политика "планирования семьи" разрешает каждой семье иметь не больше одного ребенка».

«В ситуации, угрожающей дальнейшей судьбе самобытного уйгурского народа, президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает правительство Китайской Народной Республики и все стороны, вовлеченные в противостояние, отказаться от применения силы и приступить к разрешению конфликта путем диалога и договоренностей на основе международных актов о праве народов на самоопределение», - сказано в заявлении.