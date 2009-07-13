ЕС направит 100 наблюдателей в Афганистан
17:48, 13 июля 2009Мир
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На президентские выборы
Евросоюз направит наблюдателей на президентские выборы в Афганистан.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.
Согласно сообщению, первые 17 экспертов уже прибыли в Афганистан в начале июля, и будут способствовать оценке избирательного процесса.
В целом, в день выборов, назначенных на 20 августа, в Афганистане будут находиться 100 наблюдателей от Европейского Союза, которые будут оценивать ход предвыборной кампании, ход голосования, а также подсчет результатов.
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