ЕС направит 100 наблюдателей в Афганистан

Евросоюз направит наблюдателей на президентские выборы в Афганистан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, первые 17 экспертов уже прибыли в Афганистан в начале июля, и будут способствовать оценке избирательного процесса.

В целом, в день выборов, назначенных на 20 августа, в Афганистане будут находиться 100 наблюдателей от Европейского Союза, которые будут оценивать ход предвыборной кампании, ход голосования, а также подсчет результатов.