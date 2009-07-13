Румынского консула отозвали из Молдовы после секс-скандала

Румынский консул в Кишеневе Ион НУЙКЭ 13 июля ушел в отставку после появления в интернете видеозаписи, на которой, согласно сообщениям ее создателей, дипломат запечатлен в постели с молдавской сотрудницей дипломатического ведомства. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bucharest Herald.

В то же время официальные представители Министерства иностранных дел Румынии заявили, что отставка консула никак не связана с публикацией видеозаписи. Тем не менее, официальные лица не подтвердили и не опровергли, что участником снятого скрытой камерой видеоролика является И.НУЙКЭ.

Издание Curentul утверждает, что особенности монтажа видеозаписи, сопровождающий ее текст и другие признаки указывают на то, что она подготовлена с участием молдавских спецслужб. Как уточняет Bucharest Herald, в начале ролика демонстрируется румынский флаг и звучит гимн Румынии.

Напомним, что апреле 2009 года после антиправительственных выступлений в Молдавии румынский посол был объявлен персоной нон-грата. Тогда некоторые участники акций протеста требовали присоединения Молдовы к Румынии, и молдавская сторона обвинила в подготовке беспорядков румынские спецслужбы.