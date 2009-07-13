Лукашенко: влияние России на постсоветском пространстве снижается

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что влияние России на постсоветском пространстве уменьшается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал в интервью австрийской газете “Die Presse”, отвечая на вопрос о влиянии России на постсоветском пространстве.

«Уменьшается. Есть Китай, который сегодня имеет вторую экономику в мире, а завтра будет иметь первую. У них дефицит энергоресурсов. Где энергоресурсы? У соседних государств: Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. И все они проложили уже туда трубу. Все поставляют Китаю, а в перспективе – в Индию, Пакистан, Афганистан. Всё это уже там задействовано. И это уход от российской зависимости в энергопоставках. И на европейском направлении в том числе», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время, отвечая на вопрос, не сожалеет ли он об уменьшении влияния России, Президент Беларуси подчеркнул: «Пусть жалеет Россия об этом. Я жалею в том плане, что мы не смогли здесь объединиться после распада Советского Союза. Всё-таки это под триста миллионов населения. Мы могли бы иметь хороший рынок. И это можно было сделать. Амбиции мешают некоторым».

А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что целью сотрудничества Беларуси и России является проект создания Союзного государства. «Это наша цель. Если Россия готова двигаться по этому пути – ради Бога. Этот проект не похоронен. Мы знаем, как идти по этому пути. И у нас нет никаких в этом плане проблем, если Россия к этому готова», – добавил глава Белорусского государства.