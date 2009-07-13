В Анкаре пять стран подписали соглашение о строительстве Набукко

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Набукко", предусматривающему поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России, подписано сегодня в Анкаре представителями пяти из шести стран, участвующих в реализации проекта

Как передает РИА «Новости», документ подписали Турция, Австрия, Венгрия, Болгария и Румыния. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители около 20 стран, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Проект "Набукко" оценивается в 7,9 млрд. долл. и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будет проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.