Тбилиси называет провокацией визит Медведева в Южную Осетию

Визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Южную Осетию, который глава российского государства совершил cегодня, является провокационным.

Об этом заявил вице-премьер Грузии, госминистр по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ, передает РИА «Новости».

"Это (поездка Д.МЕДВЕДЕВА в Южную Осетию) больше символический визит в день подписания (проекта) "Набукко", который не делает чести Российской Федерации. О каком экономическом развитии может идти речь в регионе (в Южной Осетии), где осталось 15 тыс. человек, где произошла этническая чистка? Это явно провокационное действие", - заявил Т.ЯКОБАШВИЛИ.

Он особо подчеркнул, что "этот визит объясняется словами "от большой восьмерки к маленькой шестерке".

По информации пресс-служба Кремля, сегодня Д.МЕДВЕДЕВ совершает первый визит в Южную Осетию, независимость которой Москва признала в 2008 году.

Д.МЕДВЕДЕВ встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом КОКОЙТЫ.

На встрече, состоявшейся в ходе рабочего визита Президента России в Южную Осетию, обсуждалась реализация совместных проектов по восстановлению экономики и социальной сферы республики.

Говоря о перспективах развития двусторонних отношений, Д.МЕДВЕДЕВ указал на необходимость поддержания сотрудничества в оборонной сфере.