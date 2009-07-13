Почти 250 детей умерли от заморозков в Перу
08:30, 13 июля 2009Мир
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Объявлено чрезвычайное положение
Почти 250 детей в возрасте младше пяти лет умерли в Перу от неожиданно ранних заморозков.
Зима в Перу, находящемся в южном полушарии, обычно длится с июня по август, а в этом году наступила раньше срока - в марте.
Перуанское правительство вынуждено было объявить чрезвычайное положение в особенно пострадавших от холодов районах южных Анд. Эксперты считают, что зима пришла раньше обычного срока в Перу из-за изменения климата.
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