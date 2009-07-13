Премьер Японии объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент и созвать новые всеобщие выборы. Об этом сообщает AP со ссылкой на японский телеканал NHK.

Официально Палата представителей будет распущена на будущей неделе (скорее всего, 21 июля), а новые выборы состоятся 30 августа, сообщает NHK. Информагентство "Киодо Цусин" называет другую возможную дату новых выборов – 8 августа.

Причиной роспуска парламента стали местные выборы в Токио, прошедшие в воскресенье, 12 июля. На них Либерально-демократическая партия, возглавляемая Таро Асо, потерпела сокрушительное поражение. Ей удалось получить только 38 мест в столичном парламенте, ее партнеру по коалиции, Комэйто (Партии чистой политики) – 23 места, сообщает Japan Today.

Всего в токийском законодательном органе заседают 127 депутатов; коалиция потеряла большинство впервые за 44 года, сообщает NHK. Оппозиционная Демократическая партия на тех же выборах завоевала 54 мандата.

Премьера Асо поддерживают около 20 процентов населения Японии. По данным BBC News, он может уйти в отставку с поста лидера Либерально-демократической партии перед досрочными выборами.

Ранее ожидалось, что выборы состоятся в октябре, так как 4-летний срок работы нижней палаты парламента Японии истекает 10 сентября. За этот период в стране сменилось четыре премьера. Япония тяжело переживает мировой финансовый кризис: так, за четвертый квартал 2008 года ВВП страны сократился на 3,3 процента.

Лента.ру