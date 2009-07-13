Экстравагантный подход к традиции привел к трагедии на свадьбе в Италии

Необычный подход к традиции бросания букета невесты привел к трагедии на свадьбе в Италии.

Для осуществления этого ритуала молодожены наняли сверхлегкий самолет с пилотом и одним пассажиром. На его долю и выпадало исполнение приятного и ответственного задания. Когда самолет оказался над рестораном, где собрались гости, пассажир бросил букет. Однако цветы попали в мотор, после чего он загорелся и взорвался. Летательный аппарат спикировал на общежитие, где на встречу собрались около 50-ти молодых людей. Только чудом никто из них не пострадал. Неудачливый метатель букета получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую, а также перелом обеих ног.

Эхо Москвы