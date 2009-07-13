США не против второй военной базы России в Киргизии

Соединенные Штаты не будут возражать против открытия второй военной базы РФ в Киргизии. "Любое решение по этому вопросу, разумеется, является суверенным правом киргизского правительства", - заявил заместитель госсекретаря США Уильям Бернс в Бишкеке, комментируя слухи о том, что Россия собирается увеличить свое военное присутствие в Киргизии.

"По нашему мнению, любой шаг, который укрепляет суверенитет, независимость и безопасность Киргизии, является здравым", - приводит агентство Associated Press слова американского дипломата.

Правительство Киргизии, напоминает РосБизнесКонсалтинг, приняв решение о закрытии американской базы "Манас", согласилось на создание в Бишкеке Центра транзитных перевозок для поддержки миссии США в Афганистане. После этого в прессе начали циркулировать слухи, что Россия ведет переговоры с Киргизией о предоставлении новой базы для сил ОДКБ.