США используют ядерное оружие каждый день в целях сдерживания и не заинтересованы в продвижении к безъядерному миру, заявил бывший глава Пентагона Джеймс Шлесинджер.

"Мы используем ядерное оружие каждый день. Для сдерживания потенциальных врагов и для обеспечения гарантий союзникам, которые находятся под нашей защитой", - заявил Шлесинджер в интервью газете Wall Street Journal.

Его комментарий опубликован в свете предварительных договоренностей между Москвой и Вашингтоном о сокращении ядерных арсеналов. Главным итогом визита президента США Барака Обамы в Россию стало подписание между Москвой и Вашингтоном рамочного соглашения по сокращению наступательных вооружений (СНВ). Обе страны договорились почти вдвое сократить свои ядерные боезаряды.

На вопрос, отвечают ли эти договоренности интересам США, американский "ястреб" ответил "нет". По его мнению, стремление американцев к созданию безъядерного мира является ничем иным, как "американским утопизмом и американским местничеством".

Бывший министр обороны США убежден в том, что ядерные державы не должны и не будут избавляться от ядерных арсеналов в свете новых угроз ядерного распространения со стороны пороговых стран.

Он также полагает, что несмотря на окончание "холодной войны", Вашингтон должен проводить политику ядерного сдерживания в отношениях с Россией и Китаем.

При этом Шлесинджер отметил, что ракетный арсенал США является самым старым в мире, и это уже начинает представлять угрозу для самой страны, а не ее потенциальных врагов. По его оценке, техническое состояние ядерных запасов в России, Китае, Франции и Великобритании отвечает значительно более высоким стандартам.

Джеймс Шлесинджер, которому сейчас 80 лет, возглавлял министерство обороны США в 1973-1975 годах и известен как сторонник разработки новых видов ядерного оружия.

РИА Новости