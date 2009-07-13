Бен Ладен перебрался в Афганистан

00:41, 13 июля 2009
Мир
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Пакистан просит США прекратить ракетные удары

Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен перебрался в Афганистан, поэтому США должны прекратить ракетные удары по пакистанской территории. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Пакистана Рехман Малик в интервью британской прессе, сообщает пакистанский телеканал Geo.

"Если бы Усама бен Ладен был в Пакистане, мы знали бы об этом - за последние месяцы в племенные районы были направлены тысячи наших солдат", - сказал пакистанский министр. По словам Р.Малика, "террорист номер один" прячется в Афганистане, "вероятнее всего, в провинции Кунар".

Месяц назад ЦРУ заявляло, что У.бен Ладен скрывается на территории Пакистана.

РосБизнесКонсалтинг

 

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