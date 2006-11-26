Швейцарцы не против помочь Евросоюзу материально

На общенациональном референдуме в воскресенье жители Швейцарии проголосовали за выделение финансовой помощи в один миллиард швейцарских франков новым членам Евросоюза - восьми восточноевропейским странам, а также Кипру и Мальте.

Как передает РИА «Новости», по итогам подсчета голосов, за соответствующий законопроект высказались свыше 53 % участников референдума.

Законопроект был подготовлен под давлением руководства ЕС, которое настаивало на том, чтобы Швейцария заплатила свою «цену» за возможность работать на обширном рынке Евросоюза.

С 1990 года Швейцария уже предоставила бывшим странам Восточного блока финансовую помощь почти в три с половиной миллиарда франков.

Швейцарские предприятия также инвестировали около 42 миллиардов франков в различные восточноевропейские проекты.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в швейцарском обществе. Его сторонники в качестве положительных доводов указывали на то, что Швейцария получает выход на новый рынок стран с численностью населения в 75 миллионов человек, а в самой стране в этой связи может быть создано около 17 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, ежегодные транши в рамках выделяемой помощи (около 100 миллионов франков) не будут обузой для швейцарского бюджета.

Противники принятия законопроекта утверждают, что он отрицательно скажется на реализации социальных программ в Швейцарии. Они также сомневаются в целесообразности финансовой помощи странам, которые расходуют средства на малозначимые и сомнительные проекты. Более того, помощь развивающимся экономикам восточноевропейских стран приведет в перспективе к их превращению в прямых экономических конкурентов Швейцарии, считают противники законопроекта.

В ходе широкой дискуссии в СМИ накануне референдума звучали даже предложения, чтобы миллиардную помощь оказала Россия, которая, как правопреемница бывшего СССР, несет ответственность за развал экономики в бывших странах советского блока.