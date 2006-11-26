Засияла самая большая в Европе новогодняя елка (фото)
12:48, 26 ноября 2006Мир
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Это 75-метровая зеленая красавица
В столице Португалии Лиссабоне установили самую большую в Европе новогоднюю елку. 75-метровая зеленая красавица на три метра выше прошлогодней, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Тысячи португальцев пришли на площадь Терейро ду Пако, чтобы увидеть как на рождественском дереве загораются миллионы огоньков и неоновые гирлянды. И хотя елка полностью искусственная, жители Лиссабона гордятся ею и считают свой символ Нового года и Рождества самым красивым в мире.
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