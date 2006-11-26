Засияла самая большая в Европе новогодняя елка (фото)

В столице Португалии Лиссабоне установили самую большую в Европе новогоднюю елку. 75-метровая зеленая красавица на три метра выше прошлогодней, которая даже попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Тысячи португальцев пришли на площадь Терейро ду Пако, чтобы увидеть как на рождественском дереве загораются миллионы огоньков и неоновые гирлянды. И хотя елка полностью искусственная, жители Лиссабона гордятся ею и считают свой символ Нового года и Рождества самым красивым в мире.

5 канал