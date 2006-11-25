Иранская армия перешла границу с Ираком

Иранские военные в субботу пересекли границу Ирака с целью нападения на курдский пост, сообщает AFP со ссылкой на Мустафу Сайеда Кадера, заместителя командующего курдским ополчением.

По словам Кадера, иранские военные пересекли границу с целью атаковать таможенный пост повстанческой Рабочей партии Курдистана. Вскоре после пересечения границы в районе Новзанга иранцы вступили в бой с курдскими повстанцами. Перестрелка продолжалась около часа, после чего иранские солдаты отошли на свои позиции на территории Ирана.

О потерях конфликтующих сторон ничего не сообщается.

Рабочая партия Курдистана – радикальная организация, ведущая партизанскую войну с Турцией. Повстанцы базируются в северном Ираке совместно с антииранской Партией Свободной жизни Курдистана. Иран, в котором есть своя курдская диаспора, периодически вступает в схватки с повстанцами из PJAK на протяжении года.

Лента.ру