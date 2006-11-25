Посетители суши-бара на Пиккадилли могли отравиться вместе с Литвиненко?!

Власти Великобритании попросили обратиться к врачам, кто был в суши-баре и отеле в центре Лондона в один день с экс-офицером ФСБ России Александром Литвиненко, скончавшимся в больнице в ночь на пятницу.

Британское Агентство по охране здоровья (Health Protection Agency) просит всех, кто посещал 1 ноября суши-бар Itsu на улице Пиккадилли и отель Millennium на Гровенор-сквер, позвонить по телефону Национальной службы здравоохранения 0845 4647 для консультации по поводу дальнейших действий.

По словам экспертов, это мера предосторожности, поскольку радиация могла попасть внутрь организма человека только путем попадания облученных предметов или веществ в пищеварительный или дыхательный тракт, или прямо в кровь через повреждения на коже. Специалисты считают эту вероятность очень небольшой, но тем не менее хотят обезопасить людей.

Бежавший в 2000 году в Великобританию и получивший в октябре этого года британский паспорт Александр Литвиненко скончался вечером 23 ноября в больнице Университетского колледжа Лондона. Врачи пока официально не огласили причины его смерти. "Дело Литвиненко" расследует антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

В пятницу представители Агентства по охране здоровья Великобритании обнародовали данные о том, что в теле покойного Литвиненко обнаружены следы радиоактивного вещества - полония-210. Вскоре после этого британская полиция сообщила, что следы радиации были обнаружены в суши-баре и отеле в центре Лондона, где экс-офицер ФСБ России встречался со своими знакомыми - итальянцем Марио Скарамеллой и россиянином Андреем Луговым. Следы полония-210 были найдены и в доме в районе Мазвелл-хилл на севере британской столицы, где проживал Литвиненко и его семья.

В среду, 1 ноября Литвиненко беседовал с итальянцем Марио Скарамелла в суши-баре Itsu на улице Пиккадилли, а также за чаем в отеле Millennium на Гровенор-сквер встречался со своим другом Андреем Луговым для обсуждения бизнес-проекта.

РИА новости