Сотни бельгийцев и нидерландцев «купились» на несуществующие виллы в Испании

Сотни бельгийцев и нидерландцев стали жертвами мошенников, которые сдавали в аренду несуществующие виллы в Испании.

Об этом сообщает сегодня фламандская газета Het Nieuwsblad.

По данным издания, виллы на морских побережьях Испании и Франции предлагались через сайт villaspanjehuren.nl

Согласно сообщению на сайте, компания начала деятельность со сдачи в аренду относительно дешевых вилл в Испании и Франции через магазин в центре города Гронингема, позже - через веб-сайт и с адреса в бизнес-парке.

До начала сезона аренды вилл и квартир, который открылся 4 июля, “никто не подозревал, что их ваучер ничего не стоит”, - отмечает газета.

По заявке Экономической инспекции Бельгии веб-сайт был закрыт, однако самих мошенников установить не удалось, поскольку официально компания была зарегистрирована на Багамских островах, а бельгийская власть не может проверять состояние туристических компаний, которые предлагают лишь продажу туров через Интернет.

Таким образом, найти мошенников, скорее всего, не удастся, как и возместить пострадавшим потраченные средства.