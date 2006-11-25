Британская разведка: убийство Литвиненко организовано в государственных интересах

Разведывательные службы Великобритании объявили, что отравление Александра Литвиненко носит черты убийства, организованного в государственных интересах, пишет в субботу The Times.

Как рассказал в интервью изданию неназванный высокопоставленный представитель британского правительства, подтверждение того, что бывший сотрудник ФСБ был отравлен радиоактивным элементом полонием, а также другие доказательства, которые пока не могут быть обнародованы, указывают на то, что убийство было совершено иностранными агентами. При этом собеседник газеты не стал напрямую называть государство, подозреваемое в организации отравления.

Напомним, что впервые о возможной причастности к этому преступлению российских властей заявил 20 ноября после посещения Литвиненко в больнице проживающий в Лондоне бизнесмен Борис Березовский. Служба внешней разведки России назвала эти обвинения "неубедительными".

Сам Александр Литвиненко также заявлял, что его отравили агенты российских спецслужб, а в своей предсмертной записке он обвинил в организации покушения лично Владимира Путина. В ответ российский президент усомнился в подлинности записки и не стал комментировать ее содержание. Отец погибшего Вальтер Литвиненко также возложил вину за произошедшее на главу государства.

В то же время, по данным The Guardian, версия убийства - не единственная, рассматриваемая следователями по делу Литвиненко. Как пишет издание, сотрудники Скотланд-Ярда не исключают и вероятность того, что погибший отравил себя сам.

В пятницу МИД Великобритании обратился к российским властям с просьбой предоставить любую информацию, которая может помочь в выяснении обстоятельств гибели экс-подполковника ФСБ. Расследованием дела занимается подразделение британской полиции по борьбе с терроризмом. В пятницу совместное заседание с представителями Скотланд-Ярда провели сотрудники британской контрразведки MI5 и службы внешней разведки MI6.

Кроме того, министр внутренних дел Джон Рид созвал заседание британского правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям - Cobra - чтобы обсудить предоставленные токсикологами данные о веществе, которым был отравлен Литвиненко.

Обнаруженный "в большом количестве" в организме погибшего полоний-210 - редкий и крайне токсичный радиоактивный изотоп. Британские спецслужбы назвали способ, которым совершено это убийство, "беспрецедентным". Как отмечают эксперты, для синтеза этого вещества необходимо использовать ядерный реактор или ускоритель частиц. Таким образом, одна из основных задач, стоящих сегодня перед следствием, - это установить, кто вообще в мире имеет доступ к полонию-210.

Следы радиоактивного вещества были также обнаружены в доме Литвиненко, суши-баре и гостинице, в которых погибший проводил встречи в день отравления.

Напомним, что получивший политическое убежище в Великобритании Литвиненко был предположительно отравлен 1 ноября. В этот день он встречался с итальянцем Марио Скарамеллой, который передал ему бумаги, содержащие информацию об организаторах убийства журналистки Анны Политковской, а также с бывшим сослуживцем по КГБ Андреем Луговым и его другом Дмитрием Ковроном. Вскоре Литвиненко почувствовал недомогание и был в тяжелом состоянии госпитализирован. 18 ноября состояние его здоровья резко ухудшилось, он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Александр Литвиненко скончался вечером 23 ноября в лондонской больнице University College Hospital.

Лента.ру