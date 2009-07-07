В Польше число фирм-банкротов за три месяца выросло почти вдвое

В Польше во втором квартале текущего года зарегистрировано почти 200 банкротств компаний, что почти вдвое больше, чем за первые три месяца года.

Об этом свидетельствуют данные компании Euler Hermes, которыми располагает УНИАН.

Согласно данным Euler Hermes, в первом полугодии в Польше обанкротилось 290 предприятий, что на 50% больше, чем в первой половине 2008 года.

Среди обанкротившихся компаний преобладают производственные предприятия (почти 100) и предприятия, работающие в сфере услуг (около 80).

Более чем по 30 обанкротившихся компаний приходятся на строительную отрасль и на предприятия, занимающиеся оптовыми продажами. Еще около 20 банкротов – фирмы, которые занимались розничными продажами.

Эксперты компании Euler Hermes, которая входит в одноименную международную группу, прогнозируют дальнейший рост банкротств в Польше из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране. Факторами, усугубляющими ситуацию польских фирм, аналитики компании называют снижение объемов экспорта, зависимость от импортных комплектующих в производстве экспортных товаров и ослабевающий внутренний спрос.

Также эксперты отмечают увеличение количества больших фирм среди обанкротившихся, в том числе тех, акции которых продаются на фондовых площадках. В первом полугодии в Польше обанкротилось около 30 таких фирм.

70% от общего количество обанкротившихся фирм за первые шесть месяцев года составляют общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал 2009 года в Польше количество обанкротившихся предприятий увеличилось на 11% – до почти 100 фирм.

Справка УНИАН. Группа Euler Hermes была создана в результате слияния французской компании Euler и немецкой страховой компании Hermes. Ежегодно она страхует трансакции компаний на сумму около 600 млрд. евро в 40 странах мира. В Польше работает с 1999 года.