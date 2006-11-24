Голодомор - трагедия Украины, России, Беларуси, Средней Азии, видимо, и Закавказья

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет Голодомор трагедией украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня украинским журналистам после завершения заседания Совета глав правительств стран – участниц СНГ в Минске.

«Это трагедия украинского народа, и эти годы – 1932-1933 - они являются черной страницей не только в истории украинского народа, но и народа России, Беларуси, Средней Азии, видимо, и стран Закавказье», - сказал украинский премьер.

По его словам, завтра, 25 ноября, он планирует поехать на могилы своих родственников в село Януки Витебской области и положить цветы.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил сожаление, что сегодня в ходе встречи с коллегами по СНГ не смог поговорить о перспективах возможного признания другими странами СНГ Голодомора актом геноцида украинского народа.