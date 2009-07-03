Премьер-министром Хорватии стала журналистка

Премьер-министром Хорватии впервые в истории этой страны стала женщина - Ядранка Косор (Jadranka Kosor), сообщает AFP.

В пятницу, 3 июля, президент Хорватии Стипе Месич поручил Косор, 56-летней бывшей журналистке, формирование нового правительства. "Косор предоставила мне веские доказательства того, что она пользуется поддержкой большинства депутатов парламента", - заявил президент Хорватии, объясняя свой выбор.

Ожидается, что новое правительство будет представлено парламенту Хорватии уже в понедельник, 6 июля.

Глава предыдущего кабинета министров Хорватии - Иво Санадер (Ivo Sanader) - 1 июля ушел с поста премьер-министра, который он занимал с 2003 года. Мотивы своего поступка Санадер не пояснил, заявив лишь, что он более не собирается заниматься политикой.

Лента.ру