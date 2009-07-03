В Балтийском море потерпело аварию судно со 182 тоннами урана

В проливе Эресунн, соединяющем Балтийское и Северное моря, столкнулись два грузовых судна, сообщает РосБизнесКонсалтинг. По сообщениям представителей датских военно-морских сил, мальтийское судно Kapitan Lus, перевозившее среди прочего груза 182 тонны уранового сырья, по невыясненным причинам, столкнулось с норвежским танкером Sundstraum, который перевозил метанол.

Сообщений о радиационном или каком-либо другом загрязнении места столкновения судов пока не было, передает Associated Press.

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