В Украину вернулись шестеро моряков, выкупленных у пиратов

Сегодня в 18.15 в международный аэропорт «Одесса» рейсовым самолетом прибыли 6 граждан Украины - члены экипажа судна «Marathon», освобожденного из плена сомалийских пиратов 23 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в аэропорту их встретили родственники и сотрудники Представительства МИД Украины в Одессе.

Украинским морякам было оказано содействие в прохождении пограничного и таможенного контроля и в отправке к месту проживания (Измаил) автобусом.

По информации компании-владельца судна, 4 июля ожидается прибытие на родину последнего члена экипажа.

Транспортировка тела погибшего будет осуществлена через несколько дней после вскрытия тела и выяснения точной причины смерти.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в Кении, Нидерландах и в МИД Украины до окончательного разрешения.

Как сообщал УНИАН, нидерландское судно «Marathon», в составе экипажа которого было 8 граждан Украины, пираты Сомали захватили 7 мая.

Во время захвата судна пираты ранили кока Георгия ГУСАКОВА и убили сварщика Сергея ВАРТЕНКОВА.

23 июня судно было освобождено за выкуп в размере 1,3 млн. долларов.