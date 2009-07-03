В Польше возмущены, что Наливайченко сравнил их полицию с гестапо и НКВД

В Польше возмущенные высказываниями председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, который поставил польскую полицию в один ряд с гестапо и советским НКВД.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, сегодня польская радиостанция RMF-FM процитировала высказывание В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время торжественного открытия музея-тюрьмы во Львове 28 июня: «На украинской земле власть менялась одна за другой. Они, однако, имели общую цель – уничтожить все, что украинское. Разбить единство нашего народа. Не важно, руководила ли в тюрьме на ул. Лонцкого польская полиция, немецкое гестапо или советский НКВД”.

RMF-FM заметила, что тюрьма на Лонцкого контролировалась польской полицией лишь до начала Второй Мировой войны, подчеркивая, что после 1941 года большинство убитых в ней людей были гражданами Польши.

Пресс-секретарь польского МИД Петр ПАШКОВСКИЙ в комментарии УНИАН назвал недопустимыми подобные сравнения.

«Недопустимо для нас ставить в один ряд деятельность польской довоенной полиции с уничтожающими людей практиками насильственного аппарата нацистской Германии или сталинского СССР», - отметил он.

П.ПАШКОВСКИЙ отметил, что никакие исторические факты не дают оснований сравнивать деятельность польской тюремной службы с голодомором в советской Украине или массовыми казнями времен гитлеровской оккупации типа Бабьего Яра в Киеве, во Львове и в других местах.

«Если господину председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО такие факты известны, то мы надеемся, что он поделится ими с польским IPN (Институт народной памяти)», - отметил пресс-секретарь МИД Польши.

В то же время он не уточнил, планирует ли МИД Польши требовать объяснений от украинской стороны по этому поводу.