Врачи разрешили судить Демьянюка

Врачи признали, что обвиняемый в пособничестве нацистам в годы войны Иван ДЕМЬЯНЮК может предстать перед судом по обвинению в соучастии в убийстве более 29 тыс. евреев в 1943 году.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщила прокуратура Германии.

89-летний И.ДЕМЬЯНЮК был экстрадирован в Германию из США и находился в тюрьме Мюнхена с 12 мая. Суд над ним, как предполагается, станет последним крупнейшим делом в Германии о преступлениях нацистов.

Врачи установили для И.ДЕМЬЯНЮКА лимит из двух полуторачасовых заседаний в день. Ранее его семья заявляла, что он слишком слаб и болен, чтобы предстать перед судом. Сам И.ДЕМЬЯНЮК свое участие в холокосте отрицает.