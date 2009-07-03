Японский парламент признал Курилы неотъемлемой частью Японии

Верхняя палата японского Коккая (парламента) в пятницу, 3 июля, единогласно приняла закон, который признает острова Итурум, Шикотан, Кунашир и архипелаг Хабомаи неотъемлемой частью Японии и призывает принять меры по их возвращению.

Об этом передает Lenta.ru.

Ранее этот же закон был одобрен нижней палатой законодательного органа.

Между тем РФ считает, что названные острова входят в состав российских Курильских островов, ссылаясь на итоги Второй мировой войны. Японская сторона же указывает на Симодский трактат о торговле и границах - первый российско-японский договор, подписанный в 1855 году. Согласно этому документу, граница между странами проходит между островами Итуруп и Уруп, и, следовательно, названные территории являются японскими.

Закон, одобренный обеими палатами Коккая, был подготовлен к российско-японским переговорам, которые состоятся в итальянской Аквиле в рамках саммита G8. Документ, в частности, предполагает расширение безвизового режима для россиян, проживающих на Курилах, и японцев, которые были вынуждены покинуть острова.