Поклонники Джексона смогут проститься с ним в пятницу

Тело Майкла Джексона будет доставлено на принадлежавшее ему знаменитое ранчо Neverland, чтобы в пятницу поклонники могли проститься со своим кумиром, сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники, близкие к семье покойного.

Дата похорон певца по-прежнему пока не определена, поскольку семья ждет результатов произведенного частным патологоанатомом вскрытия тела.

Джексоны остались недовольны тем, что специалисты, проводившие вскрытие тела певца, отложили объявление результатов на четыре-шесть недель из-за необходимости проведения токсикологических тестов. Семья наняла частного патологоанатома, который провел повторную аутопсию.

В своем поместье Neverland, площадь которого составляет более тысячи гектаров, Джексон последние несколько лет практически не жил. С тех пор, как в 2005 году ему были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к детям, Джексон большую часть времени проводил за рубежом.

Король поп-музыки купил землю в Санта-Барбаре и построил поместье в 1988 году. Он назвал его Neverland в честь сказочной страны, где жил его любимый книжный герой Питер Пэн - мальчик, который решил не становиться взрослым. Помимо большого дома и ряда домов поменьше на территории поместья также располагаются зоопарк и парк развлечений.

Отец Майкла Джексона Джозеф Джексон на прошедшей накануне пресс-конференции сообщил, что в Neverland певец похоронен не будет.

РИА "Новости"