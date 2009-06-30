Девочке, выжившей в катастрофе аэробуса, 14 лет

Международный комитет Красного креста (МККК) подтвердил во вторник информацию о единственной выжившей 14-летней девочке после катастрофы йеменского самолета A310 в районе Коморских островов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу местного отделения МККК.

Ранее министр транспорта Йемена, а также сотрудник одной из коморских больниц и местного отделения Красного креста сообщали о том, что выжившим пассажиром разбившегося Airbus A310 является пятилетний ребенок.

По данным пресс-службы отделения МККК на Коморских островах, девочка находится в больнице Эль Мааруф (Maarouf), ее состояние "не вызывает беспокойства".

Сообщение об одном из оставшихся в живых летчиков не подтвердилось.

Самолет, потерпевший крушение в ночь на вторник, совершал рейс IY626 из столицы Йемена Саны в столицу Комор город Морони, напоминает Лента.ру. На борту A310 находились 142 пассажира и 11 членов экипажа. Гражданство 93 человек установлено - это 26 граждан Франции, 54 - Коморских островов, 11 йеменцев, двое граждан Марокко, а также по одному гражданину Индонезии, Филиппин, Канады, Палестины и Эфиопии.