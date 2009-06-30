Выжившим в катастрофе йеменского аэробуса оказался ребенок

Человеком, который был обнаружен живым после катастрофы аэробуса A310-300 у побережья Коморских островов, оказался ребенок, сообщает AFP. Сейчас он находится в лодке спасателей. AP уточняет, что это ребенок 2-3 лет (информагентство использует слово toddler).

Отделение Красного креста на Коморских островах подтвердило информацию о спасенном ребенке и заявило, что располагает всем необходимым для оказания ему помощи. Ни пол, ни национальность выжившего не уточняются.

Самолет компании Yemenia Airways летел из столицы Йемена Саны на Коморские острова и упал в Индийский океан незадолго до приземления. На борту находились 11 членов экипажа и 142 пассажира. Известно, что 66 человек были гражданами Франции: они сели на борт самолета A330-200 в Париже и Марселе, после чего в Сане пересели на борт A310-300.

Ранее стало известно, что в районе крушения обнаружены обломки самолета и тела трех погибших. Поиски ведут йеменские спасательные службы, а также два французских военных самолета и корабль.

В качестве возможных причин крушения назывались неблагоприятные погодные условия, а также технические неполадки. Министр транспорта Франции сообщил, что в 2007 году самолет проходил проверку, в ходе которой было обнаружено множество неисправностей. После этого ему было запрещено летать над территорией страны.

Лента.ру