Обнаружен один выживший в катастрофе йеменского аэробуса

У побережья Коморских островов обнаружен один человек, выживший после крушения аэробуса A310-200 авиакомпании Yemenia Airways. Об этом сообщил представитель властей Йемена, передает Лента.русо ссылкой Reuters.

Всего на борту самолета находились 11 членов экипажа и 142 пассажира, 66 человек были гражданами Франции.

Как сообщал УНИАН, Авиалайнер совершал полет из столицы Йемена Саны в столицу Коморских островов город Морони и разбился за час до окончания рейса. А310 вылетел из Парижа в понедельник утром, а в Сане сделал промежуточную посадку.

Представитель Агентства по авиационной безопасности и навигации в Африке и Мадагаскаре Ибрагим КАССИМ сообщил, что крушение произошло в 5-10 километрах от побережья и на поиски самолета мобилизованы гражданские суда и военные корабли.