В Италии взорвались цистерны с газом: 10 погибших, 50 раненных

В результате взрыва двух цистерн с газом, произошедшего в ночь на 30 июня в итальянском городе Виареджо, погибли 10 человек, сообщает ANSA.it.

Среди погибших один ребенок.

50 человек пострадали, из них 35 (по другим данным – 37) получили серьезные травмы – ожоги до 90 процентов поверхности тела, отмечает NEWSru.

Катастрофа произошла после того, как часть вагонов состава, перевозившего сжиженный нефтяной газ, сошли с рельсов. Газ успел распространиться на близлежащей территории прежде, чем взорваться.

В результате два небольших здания рядом с путями полностью обрушились. Спасатели достали из-под завалов трех детей и взрослого мужчину.

Поиски продолжаются: в одном из зданий находились 18 человек, сколько было в другом, пока не ясно. По данным AFP, от взрыва пострадали десятки зданий, расположенных в радиусе 300 метров от эпицентра.