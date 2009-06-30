Найдены обломки самолета, упавшего в Индийский океан
09:17, 30 июня 2009Мир
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Информации о пассажирах по-прежнему нет
Поисковые и спасательные самолеты заметили обломки самолета Airbus A 310, упавшего сегодня в Индийский океан в районе Коморских островов, передает Reuters .
«Экипаж самолетов заметил обломки в районе предполагаемого места крушения», - сообщил представитель местного управления воздушными перевозками Ибрагим Кассим. «Информации о пассажирах по-прежнему у нас нет», - добавил он.
Самолет йеменской государственной авиакомпании Yemenia Air, на борту которого было 150 человек, разбился в Индийском океане.
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