Найдены обломки самолета, упавшего в Индийский океан

Поисковые и спасательные самолеты заметили обломки самолета Airbus A 310, упавшего сегодня в Индийский океан в районе Коморских островов, передает Reuters .

«Экипаж самолетов заметил обломки в районе предполагаемого места крушения», - сообщил представитель местного управления воздушными перевозками Ибрагим Кассим. «Информации о пассажирах по-прежнему у нас нет», - добавил он.

Самолет йеменской государственной авиакомпании Yemenia Air, на борту которого было 150 человек, разбился в Индийском океане.

Газета.ру