В России закрываются казино и залы игровых автоматов
08:50, 30 июня 2009Мир
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Будет четыре игорные зоны
В России сегодня последний день работы казино и залов игровых автоматов вне специально отведенных зон.
В 2007 году вступил в силу закон о создании четырех игорных зон — в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области.
Деятельность игорных заведений вне этих зон с 1 июля этого года прекращается. Нарушителям закона будет грозить административная и уголовная ответственность. Исключение составляют тотализаторы, букмекерские конторы, а также спортивный покер и лотереи. По российским законам, они не относятся к азартным играм.
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