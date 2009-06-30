В России закрываются казино и залы игровых автоматов

В России сегодня последний день работы казино и залов игровых автоматов вне специально отведенных зон.

В 2007 году вступил в силу закон о создании четырех игорных зон — в Приморском и Алтайском краях, Калининградской области и на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Деятельность игорных заведений вне этих зон с 1 июля этого года прекращается. Нарушителям закона будет грозить административная и уголовная ответственность. Исключение составляют тотализаторы, букмекерские конторы, а также спортивный покер и лотереи. По российским законам, они не относятся к азартным играм.

Радио Свобода