Обама - самый популярный из мировых лидеров

Самым популярным главой государства в мире в настоящее время является президент США Барак Обама. Он далеко опережает по степени доверия к нему со стороны рядовых граждан других мировых лидеров. Об этом свидетельствуют итоги международного опроса общественного мнения, проведенного американской неправительственной исследовательской службой "УорлдПабликОпинион.орг". Вторую и третью строчки строчку списка наиболее популярных мировых политиков делят генсек ООН Пан Ги Мун и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они пользуются доверием примерно 40 % респондентов каждый. За ними следуют премьер-министр Великобритании Гордон Браун (38 проц) и президент Франции Николя Саркози (36 проц). Далее – премьер-министр России Владимир Путин с 34-мя процентами.

Эхо Москвы