Польша договорилась о поставках газа из Катара

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG SA подписала 29 июня в Катаре, который является третьей страной в мире по запасам газа, договор о поставках сжиженного газа в Польшу с 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе PGNiG, контракт с Qatargas Operating Company Ltd, предусматривающий ежегодную поставку около 1,5 млрд. кубометров газа в порт на Балтийском море, подписан на двадцать лет.

В польской компании оценили стоимость годового контракта в около 550 млн. долларов, отметив, что точная цена поставляемого топлива будет определяться, согласно формуле в основе которой - рыночная цена на нефть.

«Подписанный в Катаре договор является очень важным шагом для диверсификации поставок газа в Польшу», - отметили в пресс-службе.

PGNiG сообщила, что законтрактированных обьемов с катарской компанией достаточно для обеспечения рентабельной работы терминала LNG в Свиноуйшчье, сооружение которого должно быть завершено в 2014 году.

В компании также сообщили о намерении закупать дополнительные объемы газа в рамках кратко и среднесрочных контрактов.

Согласно договору, катарский газ буде поставляться по принципу Ex-Ship в терминал на Балтийском море.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши в половине январе после очередного газового конфликта Украины и России, который привел к срывам поставок «голубого топлива» в страну, решило принять спецзакон для ускорения строительства газового порта на Балтийском море.

По оценкам минфина, порт в Свиноуйшчье пропускной способностью 2,5 млрд. кубометров газа в год должен был быть построен до конца 2013 года.

Справка УНИАН. Польша импортирующая из России и через российскую ГТС более 90% газа стала единственной страной из 27 стран Евросоюза, которая после разрешения январского украинского-российского газового спора, не получала 25% законтрактированного газа до июня текущего года.

В июне «Газпром» согласился поставить полякам 1 млрд. кубометров газа для компенсации недопоставок по контракту с швейцарским трейдером RosUkrEnergo - совладельцем которого является российский газовым монополист - который с 2007 года поставлял в Польшу около 2,5 млрд. кубометров газа в год.

Украина и РФ договорились исключить RosUkrEnergo из схемы газовых поставок.

Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. газа в год, около 70% из которого импортирует.