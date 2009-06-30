Бывшую столицу Грузии занесли в Список ЮНЕСКО

Исторические памятники Мцхеты (Грузия) по решению комитета по всемирного наследию при ЮНЕСКО внесены в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, говорится в сообщении ЮНЕСКО.

В объект входят исторические церкви Мцхеты, бывшей столицы Грузии, являющиеся образцами религиозной архитектуры Кавказа эпохи средневековья.

Комитет обратился к Грузии с просьбой подготовить единый план действий в отношении этого объекта в связи с серьезным разрушением его каменной кладки и фресок. Также беспокойство комитета вызывают "использование окружающих церкви земель и утрата аутентичности по причине проведения внутренних работ в сооружениях, занесенных в 1994 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Этот памятник стал третьим в списке объектов, занесенных на нынешней сессии, которая проходит в Севильи (Испания) в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Заповедная система Барьерного рифа (Белиз) и Национальный парк Лос Катиос (Колумбия) также были занесены в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

С другой стороны, успешное проведение Азербайджаном работ по обеспечению сохранности Старого (Внутреннего) города Баку с его дворцом Ширваншахов и Девичьей башней позволило вывести этот памятник из Списка объектов находящихся под угрозой.

РИА “Новости”