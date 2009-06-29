США разрешили Израилю доработать истребители F-35 "на свой вкус"

Израилю и США удалось найти компромиссное решение в переговорах о покупке новейших истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Как сообщает израильское издание Arutz Sheva, об этом заявил неназванный представитель военного ведомства страны газете Maariv.

Израильская сторона настаивала на том, что на новых самолетах должны быть установлены комплектующие национального производства. Кроме этого, военное ведомство страны-заказчика выступает за то, чтобы техническое обслуживание машин после их поставки было возложено на израильскую армию. Ранее Вашингтон возражал против этого, однако, по словам военных, американцы согласны пойти на уступки.

Представитель Министерства обороны Израиля также сообщил журналистам, что в ближайшие несколько недель стороны планируют оформить соглашение о приобретении партии из 25 самолетов, хотя в целом Израиль намерен купить 75 машин американского производства. Вместе с тем, как уточняет Arutz Sheva, стоимость истребителей, которую ранее израильская сторона называла слишком большой, пока еще обсуждается производителем и заказчиком.

Лента.ру