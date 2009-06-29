Тысячи иракцев пришли на концерт по случаю вывода войск США

Тысячи иракцев приняли в понедельник участие в праздничном концерте, организованном мэрией Багдада по случаю предстоящего завтра вывода американских войск из городов Ирака, сообщает РИА Новости.

"Этот день войдет в историю как день радости, величия и гордости Ирака и всех его граждан", - сказал в беседе с агентством представитель столичной мэрии Абд эль-Захра Худейр.

Центром торжеств, прошедших при огромном стечении сил безопасности, стал парк, расположенный на берегу реки Тигр напротив усиленно охраняемой Зеленой зоны. Большинство из собравшихся впервые за долгие годы получили возможность услышать любимых в Ираке певцов, многие из которых живут за границей и приехали в Багдад специально к этому дню.

Завершился концерт небольшим праздничным салютом - первым со времени свержения Саддама Хусейна.