Италия временно вышла из Шенгенской зоны

Италия 29 июня на две недели вышла из Шенгенской зоны и восстановила пограничный контроль для людей, пересекающих границу Италии со странами Евросоюза. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Euronews.

Восстановление пограничного контроля, отмененного Шенгенским соглашением, связано с проведением саммита "Большой восьмерки", который состоится в итальянском городе Аквила 8-10 июля. Таким образом власти собираются обеспечить безопасность мероприятия. 15 июля граждане стран ЕС снова смогут въезжать в Италию свободно.

В правоохранительных органах журналистам рассказали, что в первые часы 29 июня в римском аэропорту Фьюмичино возникли сложности у иностранцев, которые не знали о восстановлении пограничного контроля и оставили паспорта дома. Кроме того, несколько пассажиров предъявили пограничникам фальшивые документы. Одновременно на границе Италии со Словенией из-за проверок возникла огромная автомобильная пробка.

В настоящее время в Италии идет курортный сезон, поэтому неудобства, по мнению экспертов, испытают десятки тысяч туристов. Недовольны мерами безопасности и в профсоюзах пограничников. Представители профсоюзов утверждают, что пограничной службе не хватает сотрудников для проведения проверок.