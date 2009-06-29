Азербайджан начнет поставки газа Газпрому

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что поставки газа Газпрому начнутся с 2010 г. Об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции по итогам визита в страну президента РФ Дмитрия Медведева. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял о намерении холдинга закупать газ в Азербайджане с января 2010 г.

Газпром и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (SOCAR) сегодня подписали документ об основных условиях контракта купли-продажи азербайджанского природного газа. Как пояснял ранее А.Миллер, речь идет о приобретении газа в небольших объемах с первой фазы месторождения Шах-Дениз. В перспективе может обсуждаться использование газа со второй фазы месторождения.

Газпром ранее сам был поставщиком газа в Азербайджан. Однако с 2007 г. Азербайджан отказался от поставок из-за высоких цен. Сейчас Азербайджан обеспечивает себя сырьем за счет добычи собственного газа, в том числе на месторождении Шах-Дениз. Кроме того, Азербайджан с 2007 г. поставляет газ в Грузию.

С лета 2008 г. Газпром начал переговоры об условиях закупки азербайджанского газа и возможных своповых обменных операциях, предложив Азербайджану закупать его газ по рыночным ценам на основе долгосрочного договора. В октябре 2008г. советник президента SOCAR Мурат Хейдаров сообщал, что Азербайджан обсуждает с Газпромом поставки своего газа в Дагестан на основе прямых продаж или своповых (обменных) операций. Он пояснил, что этот вопрос обсуждается отдельно от получения газа с месторождения Шах-Дениз-2, который предлагает покупать Газпром, и никак не зависит от экспортных амбиций Азербайджана.

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