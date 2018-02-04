Шри-Ланка празднует 70-ю годовщину независимости (фоторепортаж)

Свое привычное название Шри-Ланка получила только в 1972 году. Шри-Ланка в переводе с санскрита означает «Благословенная Земля».

Шри-Ланка празднует 70-ю годовщину независимости. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка отмечает свой День независимости 4 февраля с 1948 го года, тогда страна получила независимость и именовалась Доминион Цейлон, формально оставаясь доминионом Великобритании.

Как сообщает dilovamova.com, свое привычное название Шри-Ланка получила только в 1972 году. Шри-Ланка в переводе с санскрита означает «Благословенная Земля».

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На острове производится около 10% всего чая в мире, около 305-ти тысяч тонн в год. Не удивительно, что чай является визитной карточкой Шри-Ланки. На данный момент государство занимает 3-е место в мире по производству чая, уступая только Индии и Китая.

Еще на Шри-Ланке в промышленных масштабах добывают сапфир. Мороженое здесь очень популярно, почти в каждом магазинчике есть холодильник с неплохим ассортиментом, а национальный цветок страны - Звездный лотос.

Средняя продолжительность жизни ланкийцев - у мужчин - 73 года, у женщин - 77 лет. 70% жителей Шри-Ланки - буддисты, 20% - индусы и 10% - мусульмане, сикхи и христиане. Интересно, что первой в мире женщиной премьер-министром, стала ланкійка - Сиримаво Бандаранаїке в 1960-м году. Фактической, но не официальной столицей страны является город Коломбо. Официальная столица - город Шри-Джаяварденепура-Котте. Ланкийский Новый год - Алут Авуруду, связан с лунными циклами и начинается в соответствии с расчетами астрологов (празднуется в апреле).

Из одной точки на южном побережье острова можно наблюдать и рассвет и закат.