США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Военно-воздушные силы США объявили о проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 3 без ядерных боеголовок, сообщает Associated Press. По словам военных, ракета была запущена с территории авиабазы Ванденберг в округе Санта-Барбара штата Калифорния в 3 часа 01 минуту утра 29 июня и успешно поразила условную цель в районе Маршалловых островов, примерно в 6550 километрах от места пуска.

Представитель ВВС США также сообщил агентству, что целью испытаний была проверка надежности систем, а также точности ракеты. Полученные в результате пуска данные будут использованы стратегическим командованием военного ведомства США (United States Strategic Command) и лабораториями министерства энергетики страны.

Испытания аналогичной ракеты американские военные также провели в ноябре 2008 года. Как сообщалось, она пролетела более 6,7 тысяч километров и поразила условный объект в районе Маршалловых островов. Представители оборонного ведомства США остались довольны результатом пуска, отметив, что вооружение не нуждается в усовершенствовании.

Баллистические ракеты Minuteman 3 находятся на вооружении Пентагона с 1970-х годов, отмечает Лента.ру. Они могут поражать цели на расстоянии до 9,6 тысяч километров и нести до 3 боеголовок. По данным на 2007 год, в арсенале ВВС США было около 500 таких ракет. Американцы планируют использовать их как минимум до 2020 года с перспективой продления эксплуатации до 2040 года после дополнительного усовершенствования.