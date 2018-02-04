Во Флориде арестован мужчина, готовивший похищение певицы Ланы Дель Рей

10:08, 04 февраля 2018
Мир
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Лана дел Рей / REUTERS

Он был задержан в пятницу возле центра Amway в Орландо, где у певицы должен был пройти концерт, передает Русская служба ВВС.

"Когда его взяли под стражу, у него были билеты на концерт Ланы Дель Рей и нож", - говорится в заявлении полиции.

Согласно заявлению полиции, 43-летнего Майкла Ханта подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и вооруженной попытке похищения.

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Сообщается, что он писал "зашифрованные и угрожающие" посты в социальных сетях. До этого Хант ни разу с 32-летней певицей не контактировал.

"В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу", - заявили в полиции.

В настоящее время Майкл Хант находится под арестом.

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Теги: #похищение Ланы дел Рей#Лана дел рей