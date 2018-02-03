Экс-участницы Spice Girls соберутся для участия в новом проекте (видео)

Солистки популярной в 90-е годы группы Spice Girls объявили о совместном участии в новом проекте.

Последний раз на одну сцену певицы выходили шесть лет назад на открытии Олимпиады в Лондоне. А активную музыкальную карьеру завершили еще в начале двухтысячных.

Читайте такжеSpice Girls воссоединились: обнародован сумасшедший гонорар певицБританские таблоиды пишут, что за возвращение каждая из исполнительниц получит по 10 млн фунтов, говорится в сюжете ТСН.

Подробности проекта пока держат в секрете.

Есть и экзотические требования - Виктория Бекхэм несмотря на кругленькую сумму не соглашается присоединиться к проекту.