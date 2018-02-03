Экс-участницы Spice Girls соберутся для участия в новом проекте (видео)

22:08, 03 февраля 2018
Мир
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Девушки из группы Spice Girls планируют собраться для участия в новом проекте /

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Подробности проекта пока держат в секрете.

Есть и экзотические требования - Виктория Бекхэм несмотря на кругленькую сумму не соглашается присоединиться к проекту.

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Теги: #участницы Spice Girls#Spice Girls соберутся