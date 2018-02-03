Экс-участницы Spice Girls соберутся для участия в новом проекте (видео)
22:08, 03 февраля 2018
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Солистки популярной в 90-е годы группы Spice Girls объявили о совместном участии в новом проекте.
Девушки из группы Spice Girls планируют собраться для участия в новом проекте / ТСН
Последний раз на одну сцену певицы выходили шесть лет назад на открытии Олимпиады в Лондоне. А активную музыкальную карьеру завершили еще в начале двухтысячных.
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Подробности проекта пока держат в секрете.
Есть и экзотические требования - Виктория Бекхэм несмотря на кругленькую сумму не соглашается присоединиться к проекту.
Девушки из группы Spice Girls планируют собраться для участия в новом проекте
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