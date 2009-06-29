В Аргентине семья президентов набирает 32% и проигрывает

В Аргентине оппозиция одержала победу на воскресных парламентских выборах, в ходе которых наполовину будет обновлена нижняя палата депутатов Национального конгресса и на треть верхняя - сенат.

Как передает ИТАР-ТАСС, на основании предварительных результатов уже можно говорить об изменении расклада политических сил перед президентскими выборами, которые пройдут в 2011 году. Правящий перонистский блок "Фронт за победу" теряет парламентское большинство. В то же время оппозиционная коалиция Союз-ПРО" набирает вес и зарабатывает политические очки.

Главная битва за голоса избирателей проходила в крупнейшей провинции Буэнос-Айрес, где проживает 38% населения страны. Список кандидатов от правящего перонистского блока "Фронт за победу" здесь возглавил бывший президент Аргентины (2003-2007) и супруг нынешней главы государства Нестор КИРШНЕР.

После обработки 50% бюллетеней экс-президент набирает 32% голосов, уступая 3% своему главному сопернику предпринимателю и миллионеру Франсиско де НАРВАЭСУ. Он представляет оппозиционную коалицию "Союз-ПРО".