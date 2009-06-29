На юге России начались учения "Кавказ"

На юге России начались оперативно-стратегические учения "Кавказ-2009". Как сообщили в службе информации и общественных связей Северо-Кавказского военного округа, целью учений, которые будут проходить до 6 июля, является оценка реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск, дислоцирующихся в Юго-Западном регионе России.

К учениям привлекаются соединения и части Северо-Кавказского военного округа (СКВО), а также взаимодействующих и оперативно подчиненных структур - армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны (ПВО), Каспийской флотилии, Новороссийской военно-морской базы, регионального пограничного управления ФСБ России по Южному федеральному округу, Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России и Воздушно-десантных войск.

Учения пройдут на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, республик Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, а также Карачаево-Черкесской и Чеченской республик.

На одном из этапов учений будет проведена "специальная контртеррористическая операция по ликвидации главарей и участников террористических организаций, их баз и центров подготовки", а также выполнен "комплекс мероприятий по защите важных государственных объектов".

В ходе учений "будет опробован и проанализирован широкий спектр возможных адекватных мер военного характера по обеспечению безопасности граждан России, важных транспортных и энергетических коммуникаций, стратегических объектов, а также мер, направленных на защиту экономических интересов России в Юго-Западном регионе".

На учениях войска будут действовать "с учетом опыта, приобретенного в ходе операции по принуждению Грузии к миру".

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