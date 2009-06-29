Меркель: Германия выйдет из кризиса сильнее, чем была

Партийный союз ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, в воскресенье принял политическую программу, с которой пойдет на парламентские выборы 27 сентября.

"Сегодня мы приняли правительственную программу ХДС и ХСС, программу на предстоящий период. У нас есть силы вывести нашу страну из кризиса, которого ФРГ еще не видела, и есть силы сделать страну сильнее, чем она была до кризиса", - сказала Меркель журналистам по итогам совместного заседания президиумов двух партий, на котором была принята программа. Меркель является главой партии Христианско-демократический союз.

Как отмечают местные СМИ, основной пункт 63-страничной программы - налоговая реформа, которую ХДС/ХСС планирует осуществить в два этапа. Реформа призвана снять нагрузку с семей низким и средним доходом. Подоходный налог, таким образом, планируется снизить с 14% до 13%, а затем до 12%. В то же время, немецкие журналисты скептически отмечают, что в программе не указана точная дата предполагаемой реформы.

По словам канцлера, сложившаяся кризисная ситуация в финансовой сфере во всем мире потребует от нового правительства Германии того, чего правительство страны не переживало за все 60 лет существования ФРГ. Предстоящий период для нового правительства будет крайне сложным, отметила она.

Также, уверена канцлер, Германии необходимо извлекать уроки из кризиса совместно с другими игроками на мировой арене. В поиске совместных путей борьбы с кризисом поможет предстоящий саммит "Большой восьмерки", а также следующий саммит G20, который в сентябре пройдет в США, отметила Меркель.

РИА "Новости"