Южная Корея запаслась в США зенитными ракетами

Южная Корея до конца июня 2009 г. намерена приобрести у США 40 новых зенитных ракет для оснащения эсминца "Король Сэчжон" водоизмещением 7 тыс. 600 т, передает Би-би-си.

По данным источника в южнокорейском правительстве, речь идет о ракетах Standart Missile-2 (SM-2). Эсминец, оборудованный радаром SPY-1D с фазированной решеткой, может одновременно отслеживать до тысячи целей на расстоянии до 500 км и осуществлять перехват в пределах 160 км.

Закупка противоракет производится на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове: согласно данным японской, американской и южнокорейской разведок, КНДР планирует в ближайшее время провести испытания баллистической ракеты.

Кроме того, 27 июня Пхеньян официально пригрозил сбивать японские разведывательные самолеты, которые окажутся в воздушном пространстве Северной Кореи, напоминает Лента.ру.

Ранее власти КНДР объявили, что с 25 июня по 10 июля в Японском море проведет учения.